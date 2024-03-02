Kaya levreğinden kavurma tarifi! Kavurma yemeklerine farklı bir yorum

Sofraların vazgeçilmezi balıklar, mevsiminde yenildiğinde tatları da bir başka oluyor. Ekibimiz de sizler için önce hangi balığın mevsimi onu öğrendi sonra da mutfağa geçti. İşte eşsiz o lezzet ekranlarınızda…

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