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Kavga eden iki esnafı ayırmaya çalışırken vuruldu

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Giriş: 17.04.2024 13:26
Zeytinburnu'da tartışan iki esnafı ayırmaya çalışan bir kişi tabanca ile vurularak yaralandı. Silahlı kavga anı güvenlik kameralarına yansıdı.
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Kavga eden iki esnafı ayırmaya çalışırken vuruldu
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