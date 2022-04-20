Kasten öldürme talebinden tahliyeye! Alkollü sürücü iyi hal indirimiyle serbest kaldı

Adana'da otomobille çarptığı bir kişinin ölümüne bir kişinin de yaralanmasına neden olan alkollü sürücü, çıkarıldığı ilk duruşmada tahliye edildi. Mahkeme, sanığa 'iyi hal' uygulayarak cezayı 5 yıl 6 ay 20 güne indirdi, tutukluluk süresini de göz önünde bulundurarak tahliye etti. Adana’dan son durumu ve tepkileri A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur aktarırken kararı A Haber canlı yayınına katılan avukat Devrim Nur Kayabalı değerlendirdi.

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