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Kasten öldürme talebinden tahliyeye! Alkollü sürücü iyi hal indirimiyle serbest kaldı

A Haber
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Giriş: 20.04.2022 15:43
Güncelleme:20.04.2022 15:46
Adana'da otomobille çarptığı bir kişinin ölümüne bir kişinin de yaralanmasına neden olan alkollü sürücü, çıkarıldığı ilk duruşmada tahliye edildi. Mahkeme, sanığa 'iyi hal' uygulayarak cezayı 5 yıl 6 ay 20 güne indirdi, tutukluluk süresini de göz önünde bulundurarak tahliye etti. Adana’dan son durumu ve tepkileri A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur aktarırken kararı A Haber canlı yayınına katılan avukat Devrim Nur Kayabalı değerlendirdi.
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