20 Nisan 2022, Çarşamba
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Yalnız Kurt
- Hakim
- Adı Sevgi
- Destan
- Kalp Yarası
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Kasten öldürme talebinden tahliyeye! Alkollü sürücü iyi hal indirimiyle serbest kaldı
Adana'da otomobille çarptığı bir kişinin ölümüne bir kişinin de yaralanmasına neden olan alkollü sürücü, çıkarıldığı ilk duruşmada tahliye edildi. Mahkeme, sanığa 'iyi hal' uygulayarak cezayı 5 yıl 6 ay 20 güne indirdi, tutukluluk süresini de göz önünde bulundurarak tahliye etti. Adana’dan son durumu ve tepkileri A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur aktarırken kararı A Haber canlı yayınına katılan avukat Devrim Nur Kayabalı değerlendirdi.