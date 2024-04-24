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Kastamonu'da orman yangını: Ekiplerin müdahalesi sürüyor

İHA
ahaber.com.tr
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Giriş: 24.04.2024 16:27
Kastamonu'nun Doğanyurt ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Ekipler yangının kontrol altına alınması için çalışmalarını sürdürüyor.
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