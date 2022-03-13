13 Mart 2022, Pazar
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Kartopu savaşı silahlı kavgaya dönüştü: 7 kişiyi yaraladı
İstanbul'da Tophane Parkı’nda yaklaşık 50 kişiden oluşan iki grup arasında başlayan kartopu savaşı silahlı kavgaya dönüştü. Silahların çekildiği kavgada 7 kişi yaralanırken, kavga ve saldırı anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.