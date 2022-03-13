Kartopu savaşı silahlı kavgaya dönüştü: 7 kişiyi yaraladı

İstanbul'da Tophane Parkı’nda yaklaşık 50 kişiden oluşan iki grup arasında başlayan kartopu savaşı silahlı kavgaya dönüştü. Silahların çekildiği kavgada 7 kişi yaralanırken, kavga ve saldırı anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.