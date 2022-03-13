13 Mart 2022, Pazar
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Kartal'da Polis hem yolda kalan araçları iteledi hem de çocuklarla kartopu oynadı
İstanbul'da akşam saatlerinde aniden bastıran kar yağışının ardından araçlarıyla evlerine gitmek isterken yolda kalan vatandaşlara, polis ekipleri destek oldu. Bir başka olaya giden polis ekipleri ise, çocuklarla kartopu oynadı. Polisin vatandaşlara destek anları ve kartopu oynaması kamera kayıtlarına yansıdı.