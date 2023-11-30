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Kargo çalışanına silahla tehdit! Silahlı saldırgan tutuklandı

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Giriş: 30.11.2023 16:14
Trabzon'da bir kişi, kargo çalışanıyla tartıştı. Tehditler savuran şahıs silahla kargo dağıtım şubesini bastı. Saldırgan cezasız kalmadı.
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Kargo çalışanına silahla tehdit!
Kargo çalışanına silahla tehdit!
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