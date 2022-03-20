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Videolar Yaşam Videoları Kardeşlerim'in Aybike'si Melis Minkari'nin set görüntüleri sosyal medyada gündem oldu! Kardeşlerim'in Aybike'si Melis Minkari doğal güzelliği ile herkesi büyüledi!

Kardeşlerim'in Aybike'si Melis Minkari'nin set görüntüleri sosyal medyada gündem oldu! Kardeşlerim'in Aybike'si Melis Minkari doğal güzelliği ile herkesi büyüledi!

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Giriş: 20.03.2022 11:30
Kardeşlerim her hafta izleyiciyi ekran başına kilitlerkken dizinin genç oyuncuları da gündeme oturdu. Canlandırdığı Aybike karakteriyle tüm dikkatleri üzerine çeken Melis Minkari ise en çok konuşulan isimlerin başında geldi. Rol arkadaşı Recep Usta ile aralarındaki uyumla adından söz ettiren Minkari, duru güzelliğiyle de kendisine ilgi topladı. Özel hayatıyla mercek altına alınan Melis Minkari'nin Instagram paylaşımları ise hayran bıraktı. Son paylaşımı ise olay oldu. İşte Melis Minkari'nin o paylaşımı....
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