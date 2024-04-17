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Kardeşi 8 kez bıçakladı: Ağabeyi tabanca ile ateş etti ! O anlar kamerada...

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Giriş: 17.04.2024 17:48
İzmir'de kan donduran bir olay meydana geldi. İddiaya göre, H.A. (22) tartıştığı Aslan İşcan'ı (46) 8 kez bıçakladı, ağabeyi A.A. (31) da arkasından tabanca ile ateş eti. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, İşcan ağır yaralandı. Kaçan 2 şüpheli ise motosikletli yunus timleri tarafından yakalandı. Olayın 'yol verme' meselesinden çıktığı ileri sürülürken, soruşturma sürüyor.
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