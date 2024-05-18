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Karavan tutkunları Kilyos’ta buluştu! Doğaseverler için renkli festival

ahaber.com.tr
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Giriş: 18.05.2024 09:41
Son dakika haberleri... Karavan tutkunları Kilyos düzenlenen festivalde buluştu. Spor aktiviteleri ve yarışların yapıldığı festival renkli görüntülere sahne oldu.
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