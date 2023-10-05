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Karabük’te bir evden iki kamyon çöp çıktı

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Giriş: 05.10.2023 14:54
Karabük'te kızlarının annelerinin evin üst katını çöplerle doldurduğu ihbarı üzerine adrese giden belediye ekipleri, iki kamyon çöp çıkan evde temizlik çalışması yaptı. Anne Selver Çelik, kendisini ihbar eden kızlarına tepki gösterdi.
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