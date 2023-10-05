05 Ekim 2023, Perşembe
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Karabük’te bir evden iki kamyon çöp çıktı
Karabük'te kızlarının annelerinin evin üst katını çöplerle doldurduğu ihbarı üzerine adrese giden belediye ekipleri, iki kamyon çöp çıkan evde temizlik çalışması yaptı. Anne Selver Çelik, kendisini ihbar eden kızlarına tepki gösterdi.