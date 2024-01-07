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Karabük'te 2 katlı ahşap ev yandı! İtfaiye ekipleri yangını 2 saatlik çalışma ile kontrol altına aldı

ahaber.com.tr
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Giriş: 07.01.2024 09:00
Son dakika haberleri… Karabük'te iki katlı ahşap evde yangın çıktı. Alevler itfaiye ekiplerinin iki saatlik çalışmasıyla söndürüldü. Ev kullanılamaz hale gelirken yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
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