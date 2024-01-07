Karabük'te 2 katlı ahşap ev yandı! İtfaiye ekipleri yangını 2 saatlik çalışma ile kontrol altına aldı

Son dakika haberleri… Karabük'te iki katlı ahşap evde yangın çıktı. Alevler itfaiye ekiplerinin iki saatlik çalışmasıyla söndürüldü. Ev kullanılamaz hale gelirken yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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