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Kar yağışı kazayı beraberinde getirdi! Bolu Dağı Tüneli Ankara - İstanbul yönü ulaşıma kapandı

A Haber
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Giriş: 18.03.2022 15:51
Güncelleme:18.03.2022 15:59
Son dakika haberi... Yoğun kar yağışı kazayı beraberinde getirdi. Bolu Dağı Tüneli Ankara - İstanbul yönü ulaşıma kapandı. Detayları A Haber muhabiri Hakan Süer aktardı.

Ankara ve İstanbul yönlerinde meydana gelen kazalar nedeniyle yol, ulaşıma kapandı. Her iki yönde de uzun araç kuyrukları oluştu. Ankara'ya giden sürücüler Kaynaşlı, İstanbul'a doğru yola çıkanlar ise Abant gişelerinden D-100 yoluna yönlendirildi.

Detayları A Haber muhabiri Hakan Süer aktardı.

Süer, "Bolu'ya doğru hareket halindeyiz. Yoğun bir kar yağışı var. Bolu Dağı viyadüğünün olduğu bölgede çok şiddetli bir kar yağışı söz konusu. Şu anda Bolu İstanbul istikametinin araç trafiğine kapalı olduğunu söyleyelim. Karayolları ekiplerinin yolları açabilmesi için yoğun bir çalışma yapıyor. Ankara istikameti açık ama ciddi bir sıkıntı olma ihtimali var." ifadelerini kullandı.

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