Kapora dolandırıcılığına dikkat! Gayrimenkulu görmeden ödemeyin

Gayrimenkul alışverişlerinde yaşanan kapora dolandırıcılığı, emlak fiyatlarının yükselmesiyle artış göstermeye başladı. Peki telefonda 'halden anlar' yaklaşım sergileyen dolandırıcılar nasıl anlaşılır? Kapora dolandırıcılarının tuzağına düşmemek için ne yapılmalı? İşte ayrıntılar...

Arsa veya konut fark etmiyor. Kapora dolandırıcıları bireysel olarak satılık ilanı veriyor. Sonra da onlarca kişiyi tuzaklarına çekiyor.

Lüks konut uzmanı Nilüfer Kas, dolandırıcıların tuzağına düşmemek için bazı detaylara dikkat çekti.

Kas, "Bir kere fiziksel olarak görmeden hiç bir yere kapora vermemek lazım yani gidip bir gözünüz ile görün. Çünkü resimler yanıltıcı olabilir şehir dışında ise bir akraba bir arkadaşlarından bir şekilde talep edebilirler. Mutlaka bir tanıdık vardır. Arkadaşları yok ise kurumsal firmalar aracılığı ile bu arayışı yapmakta fayda var." ifadelerini kullandı.

Kapora dolandırıcılığı daha çok bireysel paylaşılan ilanlar üzerinden yapılıyor.

Avukat Esranur Efşan Koçak ise para gönderildiği zaman açıklama kısmına detayların yazılması gerektiğine dikkat çekti.

Eğer dolandırılırsanız ilk yapmanız gereken ise savcılığa gitmek olacaktır.