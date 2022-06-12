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Kapısı arızalanan metro yolcuların canını hiçe saydı

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Giriş: 12.06.2022 01:39
Son dakika haberi... Yenikapı-Seyrantepe Hacıosman hattında bir metro aracının kapısı açık şekilde seferine devam ettiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kapısı arızalanan metro yolcuların canını hiçe saydı
Kapısı arızalanan metro yolcuların canını hiçe saydı
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