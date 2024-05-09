09 Mayıs 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Kamuya yeni istihdam yolda! 57 bin 192 personel alınacak

Kamuya yeni istihdam yolda! 57 bin 192 personel alınacak

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 09.05.2024 11:18
Kamu kurumlarının personel alımı ilanları Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre içinde 4 bakanlığın da bulunduğu 20 kamu kurumu 57 bin 192 personel alımı yapacak. Peki personel alımı başvuru şartları neler? Hangi pozisyonlar açık? İşte detaylar...
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Kırmızı ışıkta geçen motosiklete otomobile çarptı
Kırmızı ışıkta geçen motosiklete otomobile çarptı
Kaçak ayakkabı operasyonu
Kaçak ayakkabı operasyonu
Et fiyatlarında düşüş var mı?
Et fiyatlarında düşüş var mı?
Ayının peşine düştü! Yuvasında görüntüledi
Ayının peşine düştü! Yuvasında görüntüledi
Ortalığı savaş alanına çevirdi
Ortalığı savaş alanına çevirdi
Yolcu otobüsü şarampole uçtu
Yolcu otobüsü şarampole uçtu
Kamuya yeni istihdam yolda
Kamuya yeni istihdam yolda
Güne sisle uyandılar
Güne sisle uyandılar
Direğe çarpan otomobil ikiye bölündü: 1 ölü, 1 yaralı
Direğe çarpan otomobil ikiye bölündü: 1 ölü, 1 yaralı
Kartal’da haraç alamadığı dükkana silahla ateş açtı
Kartal'da haraç alamadığı dükkana silahla ateş açtı
Konarlı Şelalesi doğal güzelliğiyle ziyaretçilerini bekliyor
Konarlı Şelalesi doğal güzelliğiyle ziyaretçilerini bekliyor
Kutsal yolculuk başladı
Kutsal yolculuk başladı
Daha Fazla Video Göster