Kamuya yeni istihdam yolda! 57 bin 192 personel alınacak

Kamu kurumlarının personel alımı ilanları Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre içinde 4 bakanlığın da bulunduğu 20 kamu kurumu 57 bin 192 personel alımı yapacak. Peki personel alımı başvuru şartları neler? Hangi pozisyonlar açık? İşte detaylar...

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