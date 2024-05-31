Dağ ceylanını koruma çalışmaları! Üretim merkezinde 4. yavru dünyaya geldi

Son dakika yaşam haberleri… Tarım ve Orman Bakanlığı, 2013'te Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde dağ ceylanı üretim istasyonu kurdu. Tesiste bu yıl şimdiye kadar 4 yavru dünyaya geldi.

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