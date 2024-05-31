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Dağ ceylanını koruma çalışmaları! Üretim merkezinde 4. yavru dünyaya geldi

ahaber.com.tr
Damla Karasu
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Giriş: 31.05.2024 18:49
Son dakika yaşam haberleri… Tarım ve Orman Bakanlığı, 2013'te Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde dağ ceylanı üretim istasyonu kurdu. Tesiste bu yıl şimdiye kadar 4 yavru dünyaya geldi.
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Dağ ceylanını koruma çalışmaları!
Dağ ceylanını koruma çalışmaları!
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