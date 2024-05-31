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Arazi anlaşmazlığı kavgasında barış! ! 9 kişinin öldüğü silahlı kavgada aileler barıştırıldı

ahaber.com.tr
Yavuz Topal
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Giriş: 31.05.2024 16:37
Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde geçen yıl arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan 9 kişinin öldüğü, 2 kişinin de yaralandığı silahlı kavgaya ile ilgili aileler barıştırıldı. Ayrıntılar A Haber muhabiri Sinan Yılmaz aktardı.
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