Arazi anlaşmazlığı kavgasında barış! ! 9 kişinin öldüğü silahlı kavgada aileler barıştırıldı

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde geçen yıl arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan 9 kişinin öldüğü, 2 kişinin de yaralandığı silahlı kavgaya ile ilgili aileler barıştırıldı. Ayrıntılar A Haber muhabiri Sinan Yılmaz aktardı.

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