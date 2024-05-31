Kocaeli'de saldırgan veli öğretmeni darbetti! Gözaltına alındı: O anlar kamerada

Öğretmene şiddet olaylarına bir örnek de Kocaeli'de yaşandı. Bir ilkokulda ücretli öğretmenlik yapan Meltem Solak, iddiaya göre bir veli tarafından okulun bahçesinde önce sözlü ardından fiziki saldırıya uğradığını öne sürerek darp raporu aldı veveliden şikayetçi oldu. Olayda veli gözaltına alınırken öğretmen Solak'ın emniyetteki ifadesinde "'Sen benim çocuğuma vuramazsın' şeklinde bağırarak üzerime yürüdü. 'Sen benim çocuğuma nasıl vurursun', 'Sen kimsin de benim çocuğuma dokunursun' şeklinde yüksek sesle bağırarak iki eliyle göğsümden itti. Ben de kendimden uzaklaştırmak için onu ittirdim. Akabinde benim kollarıma tırnaklarını geçirdi ve tekme attı." ifadelerini kullandı. Velinin öğretmene saldırdığı anlar ise anbean kameraya yansıdı.

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