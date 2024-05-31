31 Mayıs 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO

Kocaeli'de saldırgan veli öğretmeni darbetti! Gözaltına alındı: O anlar kamerada

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 31.05.2024 18:29
Öğretmene şiddet olaylarına bir örnek de Kocaeli'de yaşandı. Bir ilkokulda ücretli öğretmenlik yapan Meltem Solak, iddiaya göre bir veli tarafından okulun bahçesinde önce sözlü ardından fiziki saldırıya uğradığını öne sürerek darp raporu aldı veveliden şikayetçi oldu. Olayda veli gözaltına alınırken öğretmen Solak'ın emniyetteki ifadesinde "'Sen benim çocuğuma vuramazsın' şeklinde bağırarak üzerime yürüdü. 'Sen benim çocuğuma nasıl vurursun', 'Sen kimsin de benim çocuğuma dokunursun' şeklinde yüksek sesle bağırarak iki eliyle göğsümden itti. Ben de kendimden uzaklaştırmak için onu ittirdim. Akabinde benim kollarıma tırnaklarını geçirdi ve tekme attı." ifadelerini kullandı. Velinin öğretmene saldırdığı anlar ise anbean kameraya yansıdı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Dağ ceylanını koruma çalışmaları!
Dağ ceylanını koruma çalışmaları!
6 yıl önce köpek saldırısına uğramıştı!
6 yıl önce köpek saldırısına uğramıştı!
Boşanma tartışması çifte cinayetle bitti!
Boşanma tartışması çifte cinayetle bitti!
Kocaeli’de saldırgan veli öğretmeni darbetti!
Kocaeli'de saldırgan veli öğretmeni darbetti!
Otobüslerde emekliye yüzde 20!
Otobüslerde emekliye yüzde 20!
1 milyar dolarlık vurguna 127 gözaltı!
1 milyar dolarlık vurguna 127 gözaltı!
Dünyanın en iyisi seçildi!
Dünyanın en iyisi seçildi!
Ahşap oyuncak ustasının hikayesi!
Ahşap oyuncak ustasının hikayesi!
Kemer’de tarihe dalış!
Kemer’de tarihe dalış!
Tatilcilere kopya site tuzağı!
Tatilcilere kopya site tuzağı!
Arazi anlaşmazlığı kavgasında barış!
Arazi anlaşmazlığı kavgasında barış!
Otele el bombalı saldırı! Korku dolu anlar kamerada
Otele el bombalı saldırı! Korku dolu anlar kamerada
Daha Fazla Video Göster