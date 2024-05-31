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6 yıl önce köpek saldırısına uğramıştı! Yüzündeki yara izi ve travmaları geçmedi

ahaber.com.tr
Filiz Uçan Savaş
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Giriş: 31.05.2024 18:49
Kırşehir'de yaşayan 12 yaşındaki Hatice Aydoğan 6 yıl önce köpek saldırısına uğramıştı. Başından yaralanan Hatice'yi annesi kurtarmıştı. Anne ve kız yaşadığı travmaların üstesinden yıllar geçse de gelemedi.
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