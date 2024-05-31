31 Mayıs 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO

Dünyanın en iyi ekmeği Bafra Pidesi seçildi! 1 metre uzunluğunda…

ahaber.com.tr
Aslı Bilger Kutludağ
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 31.05.2024 17:58
Dünya'nın en iyi ekmekleri sıralandı. Samsun'un gözde lezzeti, Bafra Pidesi ilk sırayı aldı. Muhabirimiz Figen Koçak da şef Alperen Zengin ile taş fırında Bafra Pidesi yaptı. Peki diğer pidelerden farkı ne, nasıl yapılıyor? İşte tüm detaylar…
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
1 milyar dolarlık vurguna 127 gözaltı!
1 milyar dolarlık vurguna 127 gözaltı!
Dünyanın en iyisi seçildi!
Dünyanın en iyisi seçildi!
Ahşap oyuncak ustasının hikayesi!
Ahşap oyuncak ustasının hikayesi!
Kemer’de tarihe dalış!
Kemer’de tarihe dalış!
Tatilcilere kopya site tuzağı!
Tatilcilere kopya site tuzağı!
Arazi anlaşmazlığı kavgasında barış!
Arazi anlaşmazlığı kavgasında barış!
Otele el bombalı saldırı! Korku dolu anlar kamerada
Otele el bombalı saldırı! Korku dolu anlar kamerada
Doğum izni teşviki gündemde
Doğum izni teşviki gündemde
Otele el bombası atan saldırgan kamerada
Otele el bombası atan saldırgan kamerada
Eskimeyen şehir Adana!
Eskimeyen şehir Adana!
Sıcaklık 6-8 derece yükselecek!
Sıcaklık 6-8 derece yükselecek!
Filistin’de katledilenler için dua edildi
Filistin'de katledilenler için dua edildi
Daha Fazla Video Göster