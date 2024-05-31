Dünyanın en iyi ekmeği Bafra Pidesi seçildi! 1 metre uzunluğunda…

Dünya'nın en iyi ekmekleri sıralandı. Samsun'un gözde lezzeti, Bafra Pidesi ilk sırayı aldı. Muhabirimiz Figen Koçak da şef Alperen Zengin ile taş fırında Bafra Pidesi yaptı. Peki diğer pidelerden farkı ne, nasıl yapılıyor? İşte tüm detaylar…

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