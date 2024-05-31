31 Mayıs 2024, Cuma
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Tatilcilere kopya site tuzağı! Tatil sitelerini kullanırken nelere dikkat edilmeli?
Kurban Bayramı ve yaz tatili öncesi tatil planı yapan vatandaşlara kritik bir uyarı geldi. Dolandırıcılar otellerin ve seyahat şirketlerinin internet sitelerini kopyalayarak kredi kartı bilgilerini çalıyor. Peki tatil planı yapanlar nelere dikkat etmeli? Detayları A Haber muhabiri Hasan Zahid Ezim’in konuğu olan sosyal medya uzmanı Ümit Sanlav verdi.