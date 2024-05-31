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Ahşap oyuncak ustasının hikayesi! Geleneksel Eyüp oyuncuklarını geleceğe taşıyor

ahaber.com.tr
Damla Karasu
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Giriş: 31.05.2024 17:16
A Haber izleyicilerini geleneksel Eyüp oyuncakları yapan Ali Akbey'le tanıştıdı. Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde bahsettiği "Geleneksel Eyüp Oyuncakları" Akbey'in ustalığıyla geçmişten geleceğe köprü görevi görüyor...
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