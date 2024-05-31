Boşanma tartışması çifte cinayetle bitti! Anne, depremde 4 gün enkaz altında kalmış

İstanbul'da boşanma aşamasındaki çiftin Seydi Şahin ile Nazime Şahin arasındaki tartışma, aile faciasına dönüştü. Seydi Şahin hem eşini hem de 29 yaşındaki kızını tabancayla vurarak öldürdü.

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