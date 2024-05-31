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Otobüslerde emekliye yüzde 20! Otobüs biletinde fahiş fiyat!

ahaber.com.tr
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Giriş: 31.05.2024 18:04
Kurban Bayramı öncesinde otobüs bileti fiyatları uçak bileti fiyatlarını geçti. Ulaştırma bakanlığı ise emeklilere şehirlerarası otobüslerde yüzde 20 indirim kararı aldı. Peki otobüs bileti fiyatları neden arttı? İşte ayrıntıları…
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Otobüslerde emekliye yüzde 20!
Otobüslerde emekliye yüzde 20!
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