31 Mayıs 2024, Cuma
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Parçalayarak öldürdü sırtına harf kazıdı! Kan donduran detaylar ortaya çıktı
Pendik’te çöp konteynerinde 79 yaşındaki Nihat Salih’e ait cesedin parçalanmış şekilde bulunmasıyla ilgili soruşturma devam ederken, ortaya çıkan detaylar kan dondurdu. Olayın ardından tutuklanan şahsın Nihat Salih'in sırtına bıçakla eşinin baş harfini kazıdığı öğrenildi. Tutuklanan B. D'nin daha önceden çobanlık yaptığı ve hayvan kesim yerinde çalıştığı tespit edilen şüphelinin uyuşturucu kullanmak, hakaret, yaralama ve tehdit suçlarından 5 suç kaydının bulunduğu, Nihat Salih’in ise 2006 yılında fuhuşa teşvik ve zorlamadan suç kaydının olduğu belirlendi. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.