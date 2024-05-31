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1 milyar dolarlık vurguna 127 gözaltı! Ünlü Yazar Aşkım Kapışmak da gözaltına alınan şüpheliler arasında

ahaber.com.tr
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Giriş: 31.05.2024 18:01
Ankara merkezli 21 ilde yüksek kazanç vaadiyle 1 milyar dolarlık vurgun yaptığı belirlenen şebekeye yönelik operasyon kapsamında Aşkım Kapışmak, İstanbul’da gözaltına alındı. Kapışmak, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ankara’ya götürüldü. Ayrıntıları A Haber muhabiri Merve Pekmez aktardı. İşte detaylar…
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