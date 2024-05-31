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Kemer’de tarihe dalış! Etkinliğe 17 ülkeden arkeologlar katıldı

ahaber.com.tr
İslim Esma Çobanoğlu
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Giriş: 31.05.2024 17:02
Güncelleme:31.05.2024 17:03
Antalya'da düzenlenen 23. Uluslararası Kemer Sualtı Günleri kapsamında bilimsel dalış eğitimi alan yabancı arkeologlar, su altındaki tarihi ve kültürel zenginlikleri gözlemledi. İşte o görüntüler...
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Kemer’de tarihe dalış!
Kemer’de tarihe dalış!
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