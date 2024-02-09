Kalp krizine yapay zeka konuşu! 5 dakika kalp analizi

Yapay zeka teknolojisi, sağlık alanında bir yeniliğin daha öncüsü oldu. Kalp damar hastalıklarının tanısı artık anjioya gerek kalmadan yapay zekayla konulabiliyor. A Haber’e konuşan kalp ve damar cerrahisi uzmanı Op. Dr. Orhan Rodoplu, “Kalpten aldığı verileri, kan akışını, kalp damar içindeki ritmini ölçüyor. Hastanın kalp krizi geçirme riski olup olmadığını gösteriyor. Biz damar içine girmeden anjioya yapmadan kalp damarlarının tıkalı olup olmadığını görüyoruz. Kasılan bölümün içindeki en ince kılcal damarları besliyor ve kılcal damarların sayısını arttırıyor. Yaptığımız işlem ne iğneli ne acılı nede yan etkili. Vücuttaki bütün ödem yara ve organlarla ilgili birçok hastalığın tedavisinde kullanıyoruz. Özellikle şeker tedavisinde bacakları kesilmekten kurtarıyoruz. Varis yarasında yaraların hızlıca kapatılmasını sağlıyoruz.” dedi.

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