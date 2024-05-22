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Kahvehaneyi bastılar, çalışanı darp ettiler

İHA
ahaber.com.tr
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Giriş: 22.05.2024 13:40
Bartın'da bir kişi, çalıştığı kahvehaneyi basan şahıslar tarafından darp edildi. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı
Kahvehaneyi bastılar, çalışanı darp ettiler
Kahvehaneyi bastılar, çalışanı darp ettiler
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