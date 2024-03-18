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Kahvehanede 14 yaşındaki çocuk tartıştığı genci öldürdü

ahaber.com.tr
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Giriş: 18.03.2024 09:05
Karabük'te 14 yaşındaki bir çocuk kahvehanede tartıştığı genci bıçakladı. Ağır yaralanan genç hastanede hayatını kaybetti, 14 yaşındaki çocuk gözaltına alındı.
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14 yaşındaki çocuk tartıştığı genci öldürdü
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