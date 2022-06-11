11 Haziran 2022, Cumartesi
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Kahramanmaraş’ta sulama kanalına giren 2 kardeş boğuldu!
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinin Nefisdoğanlı Mahallesi’nde sarımsak hasadında çalışmak üzere gelen Akcan ailesinin 8 yaşındaki kızı İrem Akcan ve 7 yaşında oğlu Mustafa Akcan, sulama kanalına girdi. Akıntının güçlü olması ile çocuklar bir anda suda kayboldu. Olay yerine gelen ekipler, yaklaşık 30 dakikalık aramanın ardından çocukların cansız bedenlerini buldu.