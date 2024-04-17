Kağıthane’de yumruklu sokak kavgaları: Marketin önüne "park edemezsin" diye saldırdı

Kağıthane’de market çalışanı iddiaya göre, dükkan önüne park etmek isteyen sürücüye saldırdı. Çağlayan’da ise yabancı uyruklu şahıslar, henüz bilinmeyen bir nedenle sokak ortasında tekme ve yumruklu kavga etti. O anlar vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.