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Kağıthane'de silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var | Valilik duyurdu: Soruşturma başlatıldı

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Giriş: 13.04.2024 21:50
Kağıthane'deki silahlı saldırıda bir kişi yaşamını yitirdi, biri ağır 4 kişi yaralandı. Olay yerine güvenlik şeridi çekerek inceleme yapan polis, kimlikleri belirlenen 3 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Öte yandan İstanbul Valiliği, sosyal medya hesabından olaya ilişkin soruşturmanın başlatıldığını duyurdu.
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Kağıthane’de silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var
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