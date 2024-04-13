Kağıthane'de silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var | Valilik duyurdu: Soruşturma başlatıldı

Kağıthane'deki silahlı saldırıda bir kişi yaşamını yitirdi, biri ağır 4 kişi yaralandı. Olay yerine güvenlik şeridi çekerek inceleme yapan polis, kimlikleri belirlenen 3 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Öte yandan İstanbul Valiliği, sosyal medya hesabından olaya ilişkin soruşturmanın başlatıldığını duyurdu.

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