16 Nisan 2024, Salı
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Kağıthane'de geniş çaplı asayiş denetimi gerçekleştirildi
Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ilçenin birkaç farklı noktasında asayiş denetimi gerçekleştirildi. Denetimler esnasında durdurulan vatandaşlara üst araması ve Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı. Aynı zamanda denetim noktalarında durdurulan araçlar da didik didik arandı.