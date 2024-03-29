29 Mart 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Kafenin ortakları arasında çıkan silahlı çatışmada 25 şüpheli adliyede

Kafenin ortakları arasında çıkan silahlı çatışmada 25 şüpheli adliyede

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 29.03.2024 16:01
Antalya'da, ortak oldukları kafenin satışına ilişkin Mahmut K. ile Mevlüt O. arasında yaşanan anlaşmazlık nedeniyle çıkan silahlı çatışmanın tarafı 25 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden birinin tekerlekli sandalye ile adliyeye sevk edilmesi dikkat çekti.
Kafedeki silahlı çatışmada 25 şüpheli adliyede
Kafedeki silahlı çatışmada 25 şüpheli adliyede
Sıfır Atık günü mesajı! BM ofislerinde özel etkinlikler
Sıfır Atık günü mesajı! BM ofislerinde özel etkinlikler
İstanbul’a çamur yağdı!
İstanbul’a çamur yağdı!
Sosyal medya öğrencileri nasıl etkiliyor?
Sosyal medya öğrencileri nasıl etkiliyor?
Çarşaflı kadına saldırmıştı: Yeni görüntüler ortaya çıktı
Çarşaflı kadına saldırmıştı: Yeni görüntüler ortaya çıktı
Bahçede bulundu! Üzerinde mitolojik figürler bulunan…
Bahçede bulundu! Üzerinde mitolojik figürler bulunan…
Kızına otobanda araç kullandıran babaya ceza
Kızına otobanda araç kullandıran babaya ceza
Aile Bakanlığına 8 bin personel alımı!
Aile Bakanlığına 8 bin personel alımı!
Kontrolden çıkan otomobil işyerine girdi
Kontrolden çıkan otomobil işyerine girdi
Oy sayımına iftar molası verilecek mi?
Oy sayımına iftar molası verilecek mi?
Kafa attı, yediği yumrukla nakavt oldu
Kafa attı, yediği yumrukla nakavt oldu
Güngören’de kombi paniği! Bomba gibi patladı
Güngören'de kombi paniği! Bomba gibi patladı
Daha Fazla Video Göster