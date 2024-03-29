Kafenin ortakları arasında çıkan silahlı çatışmada 25 şüpheli adliyede

Antalya'da, ortak oldukları kafenin satışına ilişkin Mahmut K. ile Mevlüt O. arasında yaşanan anlaşmazlık nedeniyle çıkan silahlı çatışmanın tarafı 25 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden birinin tekerlekli sandalye ile adliyeye sevk edilmesi dikkat çekti.