Kafatası 8 yerinden kırılan Mira Şahin'in ifadesi ortaya çıktı! Öğretmenin ihmali var mı?

Ankara'da okulda düştükten sonra fenalaşan ve kafa tasında kırık tespit edilen Mira Şahin'in sağlık durumunun iyiye gittiği bildirildi. 10 saatlik bir ameliyat geçiren talihsiz kızın ifadesi de ortaya çıktı. Küçük kızın rahatsızlandığını öğretmenine söylediği ancak öğretmenin "Otur iyileşirsin, geçer" şeklinde yanıt verdiği öğrenildi.