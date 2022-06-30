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Kadın cinayetini önlemek isterken, eşinin gözleri önünde öldürüldü

DHA
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Giriş: 30.06.2022 08:58
Adana'da Tolga Kılıç (33), aynı fabrikada çalıştığı Cansu Y.'yi ayrılma aşamasındaki eşi Durmuş Y.'nin saldırısından korumak istediği sırada eşinin gözleri önünde bıçaklanarak öldürüldü. Saldırıda Cansu Y. yara almazken, katil zanlısı Durmuş Y. ise olayın ardından polise teslim oldu.
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