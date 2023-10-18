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Kadıköy'de metrobüs kazası: Çok sayıda ekip sevk edildi

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Giriş: 18.10.2023 11:17
Kadıköy Uzunçayır'da iki metrobüs çarpıştı. Kazada 3 yolcu yaralanırken, trafikte aksama yaşandı ve uzun otobüs kuyrukları oluştu. Çalışmaların ardından seferler normale döndü.
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