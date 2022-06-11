Kabus anları kamerada! Yıllar önce boşandığı eski eşini bıçakladı: O anları bıçakladı

Aydın Didim’de 10 sene önce ayrıldığı Bekir Taş tarafından bıçaklanan Meryem Çelik, "Bıçak dik olarak girseydi şu anda yaşamıyordum. Yan girdiği için şans eseri kurtuldum" şeklinde konuştu. Meryem Çelik'in bıçaklanma anları ise saniye saniye kameralara yansıdı.

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