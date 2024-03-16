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JASAT dedektiflerinden ‘Viking’ operasyonu

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Giriş: 16.03.2024 12:02
Güncelleme:16.03.2024 12:02
Denizli’de ellerindeki eski bir küple tarlasında çalışan yaşlı çiftçinin yanına gelen dolandırıcılar, kırarak çıkardıkları sahte heykelleri alıcı buluncaya kadar çiftçiye emanet etti. Yurt dışından gelecek sözde alıcının yol masrafları için çiftçiden 10 bin euro alan şüpheliler, JASAT dedektiflerinin ‘Viking’ kod adı verilen operasyonuyla İzmir’de yakalandı.
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