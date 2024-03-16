16 Mart 2024, Cumartesi
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JASAT dedektiflerinden ‘Viking’ operasyonu
Denizli’de ellerindeki eski bir küple tarlasında çalışan yaşlı çiftçinin yanına gelen dolandırıcılar, kırarak çıkardıkları sahte heykelleri alıcı buluncaya kadar çiftçiye emanet etti. Yurt dışından gelecek sözde alıcının yol masrafları için çiftçiden 10 bin euro alan şüpheliler, JASAT dedektiflerinin ‘Viking’ kod adı verilen operasyonuyla İzmir’de yakalandı.