25 Nisan 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları İzmir’e sis değil, çöl tozu bulutu çöktü: Göz gözü görmedi

İzmir’e sis değil, çöl tozu bulutu çöktü: Göz gözü görmedi

İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 25.04.2024 09:52
İzmir’e sis bulutu değil, Kuzey Afrika’dan rüzgarlarla taşınan çöl tozu bulutu çöktü. Görüş mesafesinin azaldığı kentte çöl tozu bulutunun oluşturduğu etki havadan da görüntülendi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Göz gözü görmedi
Göz gözü görmedi
Feci kazada 1 yaralı!
Feci kazada 1 yaralı!
Elektrik kaçağı evi küle çevirdi!
Elektrik kaçağı evi küle çevirdi!
Takla atıp refüje çıktı!
Takla atıp refüje çıktı!
Yine öfkelendi! Vatandaşa susturdu
Yine öfkelendi! Vatandaşa susturdu
Yaban keçisi sürüsü fotokapanla görüntülendi
Yaban keçisi sürüsü fotokapanla görüntülendi
Bodrum katında korkutan yangın!
Bodrum katında korkutan yangın!
Kenger bitkisine yoğun ilgi!
Kenger bitkisine yoğun ilgi!
Bakkaldaki yangın paniğe neden oldu
Bakkaldaki yangın paniğe neden oldu
Yılmaz’ın ölüm nedeni ne? Ailesi açıkladı
Yılmaz'ın ölüm nedeni ne? Ailesi açıkladı
7 ilde DEAŞ’a darbe!
7 ilde DEAŞ'a darbe!
Tarihi Kız Kalesi’nin hikayesi
Tarihi Kız Kalesi’nin hikayesi
Daha Fazla Video Göster