29 Mart 2022, Salı
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İzmir'deki çocuk heykellerine saldırı! Başları kırılarak denize atıldı
27 Mart gecesi bir şüpheli İzmir'in Dikili ilçesindeki çocuk heykellerine saldırdı. Parkta yer alan "Yaşayan Heykeller" isimli 4 çocuk heykelinin başını kırarak denize atan kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.