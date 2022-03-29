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İzmir'deki çocuk heykellerine saldırı! Başları kırılarak denize atıldı

İHA
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Giriş: 29.03.2022 12:49
27 Mart gecesi bir şüpheli İzmir'in Dikili ilçesindeki çocuk heykellerine saldırdı. Parkta yer alan "Yaşayan Heykeller" isimli 4 çocuk heykelinin başını kırarak denize atan kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.
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