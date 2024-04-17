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İzmir'de şiddete pankartlı tepki! Apartman görevlisi kabusu yaşattı: Sesini böyle duyurdu

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Giriş: 17.04.2024 20:36
İzmir'de 19 yıldır yaşadığı apartmanın görevlisi Maşallah Baltacı (47) tarafından darbedildiğini iddia eden site sakini Aysun Bodur (55), sesini duyurmak için oturduğu daireye pankart asıp, yaşadıklarını anlattı. Bodur, darp raporu alıp, apartman görevlisinin işine son verilmesini isterken, Baltacı ise hakkındaki iddiaları reddetti. Konuya ilşkin konuşan Aysun Bodur, "Apartman toplantısında yönetime giremesem de fikrimi söylemek istedim. Ancak bu sırada site görevlimiz oturduğu metal ayaklı sandalyeyi havaya kaldırarak, üzerime doğru yürüdü. 1 metre kala fark edip, refleks olarak sağa doğru kaydım ama yine de sandalye boynuma geldi, darbe aldım. Herkes şaşkındı. Hemen onu tutmaya çalıştılar. Tutmaya çalışırlarken bile hem ciddi küfürler ediyor hem de halen bana vurmaya çalışıyordu. 'Ya sen ya ben' demiş" ifadelerini kullandı.
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