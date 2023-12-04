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İzmir'de sağanak yağışın ardından hortum paniği

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Giriş: 04.12.2023 16:59
İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında etkili olan sağanak yağışın ardından hortum meydana geldi. O anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.
Sağanak yağışın ardından hortum paniği
Sağanak yağışın ardından hortum paniği
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