İzmir’de metro girişinde silahlı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı

İzmir'in Konak ilçesinde, metro girişinde meydana gelen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti. Olayda seken kurşunlar metroya binmeye çalışan 2 kişinin de hafif şekilde yaralanmasına neden oldu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN