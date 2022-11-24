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İzmir’de deprem sonrası yaralar nasıl sarıldı?

A Haber
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Giriş: 24.11.2022 12:44
Son dakika haberi... İzmir depreminin yıktığı evlerde ilk etap bir yıl içinde tamamlanarak, sahiplerine teslim edildi. A Haber ekibinden Sefer Ayçe detayları aktardı.
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