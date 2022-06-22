İzmir’de dehşete düşüren olay! Anaokulunda 'kayıp' skandalı; 3 çocuk saatler sonra bulundu

İzmir’de yaşları henüz 5 olan 3 çocuk anaokulunda kaybolduktan 3 saat sonra 3 kilometre uzakta ortaya çıktı. Çocukların kayıplara karışmasının ardından çevrede çocukları arayan öğretmen ve personellerin ise durumu ailelere haber vermedikleri öne sürüldü. Çocuklarının kayıp olduğunu öğrenen aileler ise büyük panik yaşayarak her yerde çocuklarını aramaya başladı. Kayıp çocuklar ise olaydan yaklaşık 3 saat sonra bitkin bir halde anaokulunun 3 kilometre uzağında, servis şoförü tarafından bulundu. Olayın ardından kayıp çocukların aileleri anaokulu müdürü Y.Ç. ve öğretmen G.B. hakkında polis merkezine giderek şikayetçi oldular.