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İzmir'de dehşete düşüren görüntüler! Güneş doğarken gökyüzü kızıla boyandı

İHA
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Giriş: 16.03.2022 16:44
İzmir'de gün doğarken bulutlara yansıyan güneş ışınları gökyüzünü adeta kızıla boyadı. Güne kızıl bir gökyüzü ile uyanan İzmirliler, çektikleri fotoğraf ve görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaşarak şaşkınlıklarını dile getirdi.
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