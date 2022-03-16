İzmir'de dehşete düşüren görüntüler! Güneş doğarken gökyüzü kızıla boyandı

İzmir'de gün doğarken bulutlara yansıyan güneş ışınları gökyüzünü adeta kızıla boyadı. Güne kızıl bir gökyüzü ile uyanan İzmirliler, çektikleri fotoğraf ve görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaşarak şaşkınlıklarını dile getirdi.