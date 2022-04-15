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İzmir sokakları çöple dolu! İşçiler ve sendika üyeleri arasında kavga çıktı

A Haber
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Giriş: 15.04.2022 09:31
Güncelleme:15.04.2022 09:31
İzmir Çiğli'de belediye ile temizlik işçileri toplu sözleşme noktasında anlaşamamış, işçiler grev yaptığı sokaklar çöple dolmuştu. Grev bitti, çöpler toplanacak derken işçiler ve sendika üyeleri arasında kavga çıktı. Sendika işyeri baştemsilcisinin tüfekle işçilere ateş açtı iddia edildi. Detayları İzmir’den A Haber muhabiri Tayfun Er anlattı.
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